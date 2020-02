PAGELLE VN – Vlahovic da impazzire, Chiesa superlativo: Fiorentina da sogno

Vlahovic 8.5: Migliore in campo, ex equo con Chiesa, se non fosse che la sua energia ha aperto le danze. Propizia l’autogol, trasforma il primo rigore e di rabbia sigla la doppietta. Questo ragazzo si è messo sotto i riflettori, e adesso sarà veramente difficile portarlo via. Il futuro è dalla sua parte, e se la cattiveria è questa, aspettarlo sarà un piacere

Badelj 5,5: Ritrova il posto da titolare, giocando un primo tempo di buon livello, giostrando bene il pallone e facendo ripartire spesso la squadra. Molto, molto ingenuo in occasione del secondo giallo, che sarebbe potuto costare molto caro alla Fiorentina. Rimandato.