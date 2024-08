Pacifici (presidente AIA) a VN: “C’è entusiasmo, ricambio generazionale una priorità”

Quest'anno si è caratterizzato per un importante rinnovo contrattuale. Per la prima è stato fatto un contratto biennale al disegnatore e a tutti i suoi collaboratori. — Pensiamo sia importante dare certezze e stabilità per chi sta lavorando su un progetto presente e futuro. Oggi è importante mettere le basi in ogni commissione nazionale. E' un primo passo per stabilire un patto anche con tutti i nostri futuri designatori.

Passiamo al rapporto tra arbitri e calciatori in cui fondamentale è il ruolo di Riccardo Pinzani. — Si tratta di un progetto importante, partito anni fa con la figura di Gianluca Rocchi, che serve a rendere ancor più diretto il rapporto tra tutte le componenti, per spiegare sempre meglio tutte le dinamiche del campo, sia in maniera positiva che negativa. Gli arbitri non si nascondono dietro all'errore, la volontà è quella di spiegare le decisioni.

A novembre ci saranno le votazioni, come si vive questo particolare momento? — Sono quindici mesi che faccio il presidente, abbiamo dovuto affrontare tante problematiche, come ad esempio la legge sullo sport che ha professionalizzato il ruolo dell'arbitro. Arrivano tre mesi importanti non solo per l'AIA ma anche per tutte le componenti federali, c'è la scadenza del 4 novembre quando si terrà l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto. Sento tante illazioni all'interno di questo ambiente, gli arbitri di sicuro sono una componente che merita rispetto.