“Non ti curar di loro…”. Vai Terracciano, adesso para anche questa!

"Non ti curar di loro, ma guarda e passa". Para e non passa, aggiungerei in questo caso. Dante Alighieri ci scuserà, ma il signor Pietro Terracciano deve togliersi qualche sassolino dalla scarpa e noi proviamo ad aiutarlo. E visto che spesso si scomoda San Pietro, perchè non partire da qualcosa di divino come l'opera di Dante?

"Senza infamia e senza lode"...che maledizione

Inutile nasconderlo, pochi si esaltano quando vedono giocare Terracciano. Forse perchè la storia della Fiorentina è caratterizzata da grandi portieri e quindi le aspettative sono molto alte. Ma spesso, l'ex Empoli ha ricevuto un'ingiusta colpa, quella di vivere nella sufficienza. "Bravo, ma non si applica?" Non esattamente. Meglio un "si impegna, ma più di così...". Ecco, cerchiamo di uscire da questa ottica. Dopo due anni in cui da riserva è sempre stato schierato titolare, è arrivato il momento di guardare Terracciano in altro modo. Perchè i tre punti di Udine sono anche, se non soprattutto, merito suo. E Christensen? Sia chiaro, questa non è una bocciatura nei confronti del portiere danese, ma se analizziamo la gara di Genk e quella di Udine, le differenze sono sostanziali. E visto che in questi casi parla solo il campo, è giusto che Terracciano mantenga le redini della porta viola. Guai a pensare che l'ex Empoli sia un fenomeno, nessuno vuole dire questo. Ma nemmeno considerarlo come un "miracolato", come se la porta della Fiorentina sia una fortuna e non un merito. Che poi è giusto dirlo, è difficile ricordare una "papera" dell'estremo difensore viola. Forse anche le parate che fanno appassionare i fotografi non sono all'ordine del giorno, ma Terracciano è lì, tra i pali, per il terzo anno consecutivo. O qualcuno lo considera capace, oppure farebbe bene a giocare al superenalotto...con la fortuna che ha!