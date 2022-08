Non solo il mercato in entrata: per Pradè tanto lavoro da fare anche in uscita

In casa Fiorentina lavoro da fare ce n'è eccome, tra gare ufficiali che stanno arrivando ed un inizio stagione che incombe, con un playoff di Conference League niente male da giocare al 100%. Forse è anche considerando i tanti impegni importanti per la truppa di Vincenzo Italiano in questo agosto più che torrido che Daniele Pradè ha giocato d'anticipo, consegnando al suo tecnico quattro elementi cruciali per la nuova squadra subito (o quasi, come nel caso di Dodò). A questo punto del mercato, oltre a completare la rosa - priorità: il centrocampista - occorre pensare anche a delle uscite diciamo delicate, visto che ci sono alcuni elementi a libro paga molto chiacchierati. In attesa di capire cosa succederà con Nikola Milenkovic, c'è un Bartlomiej Dragowski da piazzare il prima possibile: il portiere polacco è fuori dal progetto tecnico e nel 2023 andrà in scadenza di contratto, sembrava ad un passo prima dall'Espanyol e poi dallo Spezia ed invece è ancora a Firenze. Poi c'è da capire cosa voglia fare Italiano con Szymon Zurkowski e Christian Kouamé: entrambi hanno mercato e da un momento all'altro potrebbero salutare la maglia viola. Completano il gruppo dei viola in bilicoMatija Nastasic, Marco Benassi e Luca Ranieri.