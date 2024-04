Noi, non io. Italiano, la sua ambizione e la voglia di non mollare nulla

Rischiamo (anzi, siamo consapevoli) di ripeterci per l’ennesima volta insomma, ma mercoledì Firenze (che piaccia o no) e la Fiorentina dovranno sperare in Vincenzo Italiano. Uno che si è presentato sul rettilineo finale della stagione ancora in corsa su tutti i fronti e che con i fatti (non con le parole) sta dimostrando tutto il suo attaccamento ai colori. L’ultima dimostrazione si sta avendo in queste settimane nelle quali tantissimi tra tifosi e addetti ai valori gli hanno chiesto e gli chiedono di lasciar perdere il campionato e di pensare soltanto alle coppe. “Non ci penso nemmeno”, ha risposto il mister. Eppure per lui, che a fine stagione saluterà, sarebbe stato molto più comodo (e conveniente) assecondare quel pensiero. Del resto, che gli importa se la Fiorentina l’anno prossimo (con un altro allenatore in panchina) non sarà in Europa? Nessuno insomma gli avrebbe detto nulla se avesse metto tutte le fiches su Coppa Italia e Conference. Anzi. E invece no. Italiano sta dimostrando che nella sua testa non c’è il suo futuro (sarebbe conveniente per la sua carriera mettere in bacheca un trofeo e, quindi, fare tutto il possibile per farlo) ma, semmai, quello della Fiorentina.