“No Sofyan, non lo fare!”: il silenzioso grido di Dusan e Alvaro

Imparare dai propri errori, o in questo caso, da quegli degli altri. Questo è il tema di oggi, che andrà ad ampliarsi con il futuro incerto di Sofyan Amrabat e il passato recente di due ex viola, che hanno fatto una scelta ben chiara la scorsa stagione. Forse, è arrivato il caso di guardare le scelte fatte dai proprio compagni di squadra e capire cosa è meglio fare del proprio futuro. " Non lo fare Sofyan" è quello che direbbero il Vlahovic e l'Odriozola con la maglia viola a loro ex compagno, in procinto di scegliere se lasciare o meno Firenze.

Prevenire è meglio...

Cosa c'entra Amrabat con l'attaccante della Juventus e il terzino del Real Madrid? Assolutamente nulla. Ma dalle scelte dei due, il marocchino potrebbe cogliere una lezione importante. Il serbo ha fatto di tutto per trasferirsi a Torino. La Fiorentina ha insaccato 75 milioni e festa finita. Col sennò di poi, ci sarebbe molto da discutere sulla scelta del serbo. Vlahovic non è riuscito ad ingranare con addosso i colori bianconeri. Nella prima metà di stagione ha segnato solo 10 gol e quest'anno sono 7 le reti in 1268 minuti. Guai fisici e un feeling non idilliaco con Allegri ha condizionato fortemente la sua avventura a Torino. Per non parlare poi dell'inchiesta "Prisma", che ha messo non poche nubi sul suo futuro. Che dire invece di Alvaro Odriozola. La Fiorentina non ha fatto pazzie per trattenerlo e l'importanza di una squadra come il Real Madrid ha fatto il resto. Lo spagnolo ha provato a giocarsi le sue chance, ma il risultato è ingiudicabile. Ancelotti non lo considera nemmeno, tanto che Odriozola è l'unico giocatore dei "Blancos" a non essere mai sceso in campo.Nemmeno un minuto. Forse, il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia, ma di sicuro, non ci tornerà nelle stesse condizioni con cui ha solcato la fascia destra della Fiorentina.