Nico, l’Atalanta e la Fiorentina. Una vicenda che certifica una tristissima realtà

Diciamo la verità . Non ci voleva molta immaginazione per ipotizzare che questo momento sarebbe arrivato. Del resto, quando dalla proprietà arriva un input (chiarissimo) sulla necessità di abbassare il monte ingaggi, è ovvio che il primo pensiero corra ai giocatori che guadagnano di più. E così, dopo la sforbiciata dei vari Arthur, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Belotti e compagnia (che però non ha portato nelle casse viola lo straccio di un centesimo) e dopo la cessione del più pagato di tutti (Milenkovic) eccoci a Nico Gonzalez. “E' incedibile al 99%”, disse a giugno Daniele Pradè. Parole pesanti, ma che valevano (quasi) nulla per chi conosce il mercato.

Non esistono giocatori intoccabili

Per diversi motivi. Il primo: nel calcio di oggi, e in particolare in Italia, non esistono intoccabili. Dipende sempre e soltanto dalle offerte che arrivano. Il secondo: negli ultimi anni la Fiorentina ha sempre fatto mercato autofinanziandosi e, quindi, non c'è da stupirsi che accada anche in questa occasione. Certo, se poi ci si presenta davanti a stampa e tifosi parlando di “ambizione” e di volontà di “alzare l'asticella” è legittimo pensare (o sperare) che lo si voglia fare garantendo anche un minimo di budget. Terzo: decidono i giocatori. Se Nico volesse andarsene insomma sarebbe dura impedirglielo e a chi dice che la Fiorentina ha già resistito lo scorso anno davanti a proposte da 40 milioni basta far presente che fu l'argentino, per primo, a non voler prendere in considerazione l'ipotesi di un trasferimento al Brentford.