Neto, Vitor Hugo e ora Pedro: il Brasile è di casa in piazza D’Azeglio

Giornata dedicata al trasloco per Pedro. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, l’attaccante brasiliano – ancora in attesa di debuttare con la prima squadra della Fiorentina – ha preso casa in piazza D’Azeglio, pieno centro storico di Firenze. Piccola curiosità: la stessa abitazione era stata utilizzata fino a pochi mesi fa da Vitor Hugo e, prima ancora di lui, da Norberto Neto. LA SITUAZIONE DI PEDRO IN VISTA DELLA GARA DI DOMENICA