Né Sabiri né Bajrami, è Castrovilli il trequartista perfetto per Italiano

Il 2022 non è stato certamente un anno da ricordare per Gateano Castrovilli. Il brutto infortunio al ginocchio rimediato il 16 aprile contro il Venezia ha infatti tenuto fuori dai campi il numero 10 viola per la parte finale della stagione 21/22 e per l'inizio della stagione 22/23. Per Gaetano però adesso è arrivato il momento di riallacciare gli scarpini e tornare a dare mano ad una Fiorentina che va alla caccia della rimonta europea in Serie A.