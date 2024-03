Morto il padre di Dragon Ball: quella volta che la Fiorentina presentò Goku

Oggi è un giorno triste per tutti gli amanti di Dragon Ball, ma non solo. Infatti all'età di 68 anni si è spento l'iconico artista Akira Toriyama, noto per aver creato il fenomeno globale dei manga legati al volto di Goku e Vegeta. Il suo impatto è stato tale da rendere popolare gli stessi manga in occidente. L'eredità di Toriyama va oltre "Dragon Ball". Tante altre opere si sono sviluppate grazie al suo meraviglioso talento, tra cui "Dr. Slump" e la serie di videogiochi "Dragon Quest".

Ma cosa c'entra la Fiorentina?

Estate 2022, il 27 Agosto per l'esattezza la Fiorentina presenta via social Antonin Barak. Lo fa con una foto molto particolare, che ritrae Goku, il più famoso Saiyan conosciuto in tutto il mondo ad opera proprio di Akira Toriyama, con la maglia bianca della Fiorentina pronto ad usare una delle sue tante mosse speciali. Tra i due la somiglianza più marcata è sicuramente quella legata ai capelli. Biondi per il trequartista ex Verona e gialli per il Super Saiyan di Dragon Ball. Ancora oggi l'immagine postata quel 27 Agosto dalla Fiorentina è la foto profilo del giocatore ceco su Instagram