Montpellier, chi si rivede: Savanier, Kouyaté e quel bivio viola nel 2021

Kouyaté poteva fare come Pongracic

Sempre nel 2021, poi, ecco che l'ex capitano della Fiorentina Luca Ariatti, oggi procuratore, intrattiene qualche discorso in Italia per il difensore maliano Kiki Kouyaté, all'epoca al Metz. Ai viola poteva interessare, anche perché c'erano voci su Milenkovic al Tottenham. Alla fine, il serbo decide di rinnovare per un anno e di rimanere a Firenze, e l'idea resta tale. Un ricambio di difensori che poi la Fiorentina ha messo in atto in queste settimane con Pongracic, una volta ceduto Milenkovic al Nottingham Forest. Nel 2023, Kouyaté si è unito al Montpellier mettendo insieme 23 presenze e 2 reti nell'ultimo campionato.