Chiunque mastichi un po’ di Shakespeare sa cosa dire in questi casi: Molto Rumore per Nulla è una delle commedie romantiche meno reclamizzate e al contempo meglio riuscite del Bardo, e il titolo calza piuttosto bene con la situazione della Fiorentina a quattro giorni dalla ripresa del campionato. Aggiungiamoci che la vicenda è ambientata in Toscana, e allora il collegamento viene spontaneo.

Situazioni contrattuali

Sul fronte rinnovi, per esempio, non è cambiato molto. Uno pensa: non si gioca, e allora ci sarà tempo per discutere dei contratti ancora in sospeso, come quelli di Vlahovic, Chiesa e Milenkovic, tre giocatori per tre diversi stati d’animo. Non ci dilunghiamo sul numero 25, la cui panoramica è arcinota, ma se Vlahovic attende solo il ritorno di Commisso per un annuncio in grande stile, su Milenkovic aleggia ancora qualche dubbio. Difficile pensare che le cessioni importanti a fine stagione siano due, più probabile che la questione sia stata congelata in attesa di capire cosa succederà con Chiesa. La Fiorentina, ad ogni modo, non è rimasta del tutto immobile, e ha perfezionato per Pasqua il rinnovo del DS Daniele Pradè, oltre ad aver mandato avanti il discorso con Castrovilli per un altro anno di contratto (LEGGI).

Questioni infrastrutturali

Quindi lo stadio. Qui si notano i passettini più importanti, perché di notizie ne sono arrivate, eccome: Commisso ha opzionato il terreno e consegnato per mano di Joe Barone la lettera d’interesse per il nuovo impianto a Campi Bisenzio, che adesso vedrà mettersi in moto una macchina complicata, spinta a mano da una folla di tifosi pronti a manifestare tutta la loro voglia di uno stadio finalmente all’altezza delle ambizioni, dove che sia. All’atto pratico, comunque, siamo ancora alla casella di partenza in quello che si prospetta un lungo e faticoso gioco dell’oca, fatto di rimbalzi e controrimbalzi.

Ragionamenti tattici

Ma tra quattro giorni scendono in campo i ragazzi, parliamo un po’ di calcio vero, di tattica. Le indicazioni filtrate dai campini hanno parlato per settimane di intriganti prove ed esperimenti volti ad un cambio di modulo, dal 3-5-2 al 4-3-1-2, per rendere più fluida la fase offensiva e al contempo incastonare la gemma Ribery nel cuore dell’orologio gigliato. Macché, meglio andare sul sicuro e confermare il vecchio modulo, almeno finché la classifica non darà più nessun pensiero. Ed è una filosofia condivisibile: per dirla con Nietszche, mettere da parte il dionisiaco, l’ebbrezza di un atteggiamento offensivo e di una formazione piena di talento, e premiare l’apollineo, l’ordine di uno scacchiere tattico collaudato e di undici calciatori che, lo abbiamo visto tra gennaio e febbraio, funzionano discretamente. Dunque via libera a Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic, con qualche variazione in più in corso d’opera.

In sostanza, prima della quarantena la Fiorentina aveva rinnovato con quasi tutti i giovani sui quali costruire il futuro, stava lavorando alacremente per il nuovo stadio, schierava il suo undici con il 3-5-2; oggi, mutatis mutandis e a più di tre mesi di distanza, la Fiorentina ha rinnovato con quasi tutti i giovani del futuro, lavora alacremente per il nuovo stadio (con un’idea precisa in mente) e schiererà lunedì il proprio undici, a meno di sorprese, con il 3-5-2. Ma ci sono, su tutti e tre i fronti, progressi sottotraccia che preludono a futuri cambiamenti di stato. E allora chiudiamo con un’altra frase celebre, che ci permettiamo di mutilare cambiando l’ordine dei fattori e chiedendo scusa a Giuseppe Tomasi di Lampedusa e al suo Gattopardo: “Se vogliamo che tutto cambi, bisogna che tutto rimanga com’è”. Almeno per ora.