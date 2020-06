Castrovilli, pronto il contratto fino al 2025 con forte aumento d’ingaggio

Gaetano Castrovilli è sicuramente una delle più importanti certezze per il presente ed il futuro della Fiorentina, molto legato all’ambiente viola e più volte ha dichiarato che sarebbe pronto a diventare una bandiera a Firenze. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo aver esteso il suo contratto fino al 2024, Castrovilli sembrerebbe pronto a sedersi nuovamente al tavolo con la dirigenza gigliata per rinnovare nuovamente, stavolta fino al 2025, portando il suo ingaggio a quello dei top player in rosa. L’accordo tra le parti c’è già, ora basterà solo aspettare di formalizzare gli ultimi dettagli.