Mina, inutile fare previsioni ma l’errore c’è. Svincolati soluzione non gradita

Dalle nazionali una buona e una cattiva, quale volete prima? Una domanda classica. Comincio con quella cattiva, così la togliamo subito di mezzo. Parlo, naturalmente, dell’ infortunio a Mina che ha giocato un’ottima prima gara con la Colombia, la seconda gli è stata fatale. Trattasi di un brutto infortunio muscolare, ma adesso è inutile fare previsioni sul nulla , una roba del genere può andare da quindici giorni a due mesi. Nessuno della Fiorentina si sbilancia, anche in società aspettano il ritorno del ragazzo e le risposte degli esami. Le lacrime in diretta tv non lasciano sensazioni positive ma, come detto, non resta che aspettare. Anche per i soliti che parlano di calcio senza avere idea di cosa sia e avevano già cominciato a dire “Mina ha giocato novanta minuti con la Colombia e con Italiano neppure un minuto, cosa fa l’allenatore viola?”, questa è una bella lezione. Italiano stava gestendo Mina con intelligenza e attenzione . Il difensore era reduce da una stagione difficile, un infortunio alla caviglia l’aveva tenuto fuori tanto, vista la sua struttura muscolare e il fisico imponente, andava recuperato con calma e grande attenzione a non sovraccaricare, rispettando i recuperi e una crescita graduale della forma. Tutto questo invece alla nazionale interessa poco, contano i risultati immediati, e il Ct colombiano non l’ha risparmiato . E’ evidente che i muscoli non avessero ancora recuperato dopo i primi novanta minuti, che la saggezza avrebbe imposto altro, ma ormai…

Che farà adesso la Fiorentina?

Il colpo è evidente, Italiano puntava molto sull’esperienza, la fisicità e la capacità di fare gol su palla inattiva (22 in carriera) di Mina che costituiva una validissima alternativa nelle rotazioni. Tanto più che Quarta è da tempo altalenante, doveva andar via. Prima di prendere qualsiasi decisione la Fiorentina aspetta il responso medico. Oggi i difensori sono tre, Milenkovic, Ranieri e Quarta, decisamente pochi per le rotazioni previste e le tante partite da giocare nelle prossime settimane. In rosa ci sono anche due ragazzi, DalleMura (2001) e Comuzzo, soprattutto quest’ultimo che Italiano ha impiegato moltissimo nelle amichevoli estive. Ha sicuramente qualità, ma trattasi di un 2005 con tutto quello che la giovane età può comportare in un ruolo così delicato. E’ pronto? Come detto, una decisione verrà presa con calma, dopo un’attenta valutazione, soprattutto del responso medico. E’ chiaro infatti che se lo stop dovesse essere lungo, dopo il recupero ci sarebbe poi altri tempi d’attesa per ritrovare una condizione fisica ottimale. L’alternativa è fare ricorso al mercato degli svincolati dove i nomi più grossi sono quelli di Boateng, 35 anni, ex Bayern e Almamy Toure ex Eintracht, 27 anni. La riapertura del mercato a gennaio è lontana, in mezzo c’è da giocare anche la Supercoppa Italiana in Arabia contro Napoli, Inter e Lazio. Come detto, tutto dipenderà dai tempi di recupero di Mina, gli svincolati sono una soluzione poco gradita. Nel caso fosse necessario, Italiano in rosa ha pure Mandragora che in situazioni d’emergenza in difesa ha già giocato, più adatto a tre, ma comunque ipotizzabile. Oggi, a maggior ragione, c’è da sottolineare come il non aver acquistato un quinto centrale sia stato un errore, forse l’unico in un ottimo mercato. Theate trattato fino all’ultimo e poi mollato, sarebbe stato comunque l’ideale con Quarta in discussione, Mina da recuperare e la sola coppia Milenkovic-Ranieri completamente affidabile. Oggi così siamo all’emergenza ancora prima di cominciare la stagione vera.