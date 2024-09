Memorabilia Fiorentina – Giornali e biglietto di Coppa di Lega Italo-Inglese

La Coppa di Lega Italo-Inglese era una sorta di "supercoppa", riconosciuta dalle due federazioni nazionali, che metteva di fronte la vincente della F.A. Cup contro la vincente della Coppa Italia, le quali si affrontavano in due gare (andata e ritorno). Da notare come il biglietto valido per quella gara disputata a Firenze non fosse stato personalizzato dalla società viola, la quale, per sopperire a questa mancanza, utilizzò quelli di "riserva" del campionato di Serie A della stagione precedente.