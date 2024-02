Meglio soli che male accompagnati: adesso l’ennesimo miracolo “Italiano”

Solo contro tutti, anche con un parte della tifoseria. Concetto esasperato? Forse si, ma Italiano è sotto accusa per colpe non imputabili a lui. Certo, i suoi errori li ha fatti, li sta facendo e li farà in futuro, d'altronde se sbaglia Guardiola, come si può pensare che non sbagli un allenatore al 4° anno di Serie A con la Conference League come massima competizione raggiunta. Oggi si sente parlare di Nzola a destra (che a dirla tutta non ha giocato peggio che da punta), si sente parlare di Parisi sempre in panchina, del perché Maxime Lopez giochi titolare...d'altronde la squadra è questa, non scopriamo l'acqua calda. La Fiorentina, nel girone d'andata, si è sempre basata su quei 3 elementi indispensabili che facevano girare la squadra a meraviglia: Nico, Arthur e Bonaventura. Senza di loro, il rendimento è (inevitabilmente) calato. Il primo è stato infortunato oltre 2 mesi e adesso prima che ritorni a pieno regime servirà ancora del tempo. Il brasiliano sembra essere "arrivato", d'altronde in questa prima parte di stagione ha giocato più partite che nelle precedenti due stagioni sommate, quindi il calo fisico doveva essere messo in conto. Jack è il "caso" che Firenze non si spiega, voci di mercato, tanto nervosismo in campo, non è più lui.