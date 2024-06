Mateo Retegui-Fiorentina, perché Firenze “storce” il naso?

Mateo Retegui si avvicina sempre di più alla Fiorentina. Daniele Pradè ha individuato nell'ex attaccante del Tigre il giocatore ideale per rilanciare la Fiorentina e soddisfare le richieste di Raffaele Palladino. L'argentino infatti viene da una stagione al Genoa caratterizzata da molti infortuni, con 7 gol in 29 presenze in campionato. Non sono numeri esaltanti, ma bastano per considerare Retegui già un flop?

Sui social e non solo, i tifosi della Fiorentina non sembrano molto soddisfatti di questa scelta. I motivi possono essere molti e nascere da ragioni completamente diverse. Ovviamente, questi due anni di attaccanti che hanno fallito l'appuntamento con il salto di qualità hanno minato non poco la fiducia nei confronti della società. E quindi, salvo nomi di calibro europeo, è difficile che i tifosi accolgano in maniera positiva questi tipi di giocatori. Inoltre, i 7 gol rappresentano un traguardo piuttosto discutibile, visto che in questi anni a Firenze non si sono visti attaccanti che hanno superato la doppia cifra con continuità. Questo però basta per giustificare lo scetticismo dei tifosi?