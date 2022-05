Marianella: “Italiano merita la Panchina d’Oro. Con la Juve epilogo perfetto”

Così il volto noto di Sky sulla Fiorentina, dopo il pesante ko contro la Samp

"Sono sorpreso, questa squadra a me piace tanto e continuo a pensare che Italiano meriti la Panchina d'Oro. E' vero che ogni tanto quando c'è da fare il passo decisivo, questa squadra ha un calo di tensione, ma credo ci siano ancora possibilità di andare in Europa. La Fiorentina sta facendo un percorso di crescita, che ha anche delle cadute, ma merita di centrare l'obiettivo e poi di fare un ulteriore step l'anno prossimo. Sabato è forse l'epilogo ideale per Firenze contro una Juve non al meglio, sarà difficile ovviamente però ci sono le condizioni per trasformarla in una grande serata".