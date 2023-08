Ma quale sarebbe la “ciliegina viola”? Cosa manca ancora a Italiano

L'indentikit per Italiano

Aldilà del numero dei difensori, che è quattro. Un po' risicato per affrontare 4 competizioni, manca chiaramente un difensore con certe caratteristiche. Mina sembra essere un'alternativa a Milenkovic. Fortissimo di testa e nei duelli, ma poco abituato a giocare da dietro e a coprire porzioni di campo ampie. Questo per caratteristiche fisiche e per il gioco dell'Everton, sua ex squadra. Per questo non sembra essere il centrale perfetto da accoppiare al serbo, ma più un suo cambio. Manca un giocatore in grado di correre all'indietro, con la difesa alta. E di uscire palla al piede. Curiosamente queste peculiarità le si possono riscontrare nei due difensori obiettivi della viola. Senesi e Murillo, quest'ultimo soprattutto sembra un nuovo Igor. Alto 1.82, con 80kg di peso. Bè si ricorda l'attuale giocatore del Brighton. Murillo è ancora più aggressivo, venendo direttamente dal Brasile, abituato ad un 4-3-3 al Timao. E ha un ottimo piede, giocando anche da terzino. Senesi pure ha caratteristiche simili, anche se già consolidate al gioco europeo e ha squadre offensive, come il Feyenoord si Slot o il Borunemouth di Iraola. Ecco un difensore simile, entrambi costano 15 milioni potrebbe davvero completare il reparto, aldilà della permanenza di Quarta. E consegnare ad Italiano una rosa adatta a competere in tutte le competizioni. Una ciliegina per sognare in grande