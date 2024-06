“Ma perché un si compra noi?” – Ratiu, il terzino rumeno che corre in onore di Sonic

Andrei Florin Ratiu, un nome non certo noto, almeno ai più, ma che in queste ultime ore sta facendo molto parlare di sé. Terzino destro di 26 anni, titolare di una Romania che ha stupito l'Europa demolendo l'Ucraina con un netto 3-0. Ratiu non è finito nella bocca di tifosi e addetti ai lavori solamente per la super prestazione che lo ha visto arare la fascia destra e annichilire un grandissimo talento come Mudryk , ma anche per la particolare scelta di colorare i propri capelli di blu. Inizialmente in molti avevano pensato ad un omaggio alla Romania del 1998: Hagi e compagni dopo le vittorie con Colombia e Inghilterra ai Mondiali in Francia decisero di ossigenarsi i capelli. La reale motivazione invece è molto più legata alla sua infanzia, ed a un personaggio immaginario dal pelo blu: Sonic , il riccio più veloce del mondo, protagonista di film e videogiochi. Non è la prima apparizione con questo stile per il terzino rumeno, infatti per festeggiare la salvezza ottenuta in questa stagione con la maglia del Rayo Vallecano Ratiu si è presentato all'ultima partita stagionale contro l'Athletic Bilbao con i capelli blu. Con Sonic però, non lo accumuna solamente il colore dei capelli, ma anche la grandissima velocità: Ratiu infatti è il secondo giocatore più veloce della Liga spagnola, dietro soltanto a Vinicius Junior, con un picco di 35,6 km/h, rispetto ai 36 del brasiliano.

La carriera di Ratiu

Ratiu nasce in Transilvania nel 1998, ma alla tenera età di sei anni si trasferisce insieme alla famiglia in Spagna. Prima di approdare al Villarreal, gioca a futsal e poi a calcio a 7. Per 11 anni cresce nelle giovanili del "Sottomarino giallo", fino che non fa il suo esordio in prima squadra il 18 aprile del 2019, in un match di Europa League contro il Valencia. Nel 2020 va in prestito all'ADO Den Haag in Olanda e dopo sei mesi, non esaltanti, viene acquistato a titolo definitivo dall'Huesca, in serie b spagnola. Dopo due stagioni da protagonista decide di puntarci il Rayo Vallecano, che lo compra per appena 500 mila euro. In Liga in questa stagione ha giocato 12 partite e altre 4 in Coppa del Rey, dove è riuscito a trovare anche il gol