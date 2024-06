“Ma perché un si compra noi?” – Mikautadze, il centravanti georgiano dal gol facile

Ma perché un si compra noi?

In gol quest'oggi contro la Turchia (quello del momentaneo 1-1, poi diventato 3-1 per gli uomini di Vincenzo Montella), Georges Mikautadze è uno che sa come si segna. Questo è almeno quello che ha dimostrato con la maglia del Metz in questa stagione in Ligue 1, ma anche in quella precedente nella Serie B francese. Quello con i biancogranata è stato sicuramente un binomio proficuo, visto che l'attaccante georgiano ha trascinato prima la squadra alla promozione, mentre quest'anno ha fatto il possibile per evitare la retrocessione con le sue 13 reti in 20 presenze in appena sei mesi. La prima parte della stagione, infatti, Mikautadze l'ha giocata con la maglia dell'Ajax, ma l'esperienza in terra olandese è andata molto male, con 0 gol all'attivo e tante difficoltà tattiche in campo, dove spesso veniva utilizzato fuori ruolo, lui che si trova a proprio agio al centro dell'attacco.