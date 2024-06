“Ma perché un si compra noi?”- Lingr, dove lo metti sta: e chissà se ha parlato con Hancko

Ma perché un si compra noi?

Suo l'assist a Provod per il momentaneo vantaggio della Repubblica Ceca sul Portogallo. Classe 19998, destro naturale anche se il sinistro non è da meno, Ondrej Lingr fa della trequarti il tuo territorio. Centrale, sinistra o destra per Lingr non fa alcuna differenza. Giocatore di fisicità abile anche nel dribbling. Di proprietà dello Slavia Praga ma in forza al Feyenoord, dove ha trovato come compagno di squadra un grande rimpianto viola; David Hancko. In Olanda ha collezionato 25 presenze stagionali ma neanche una di queste lo ha visto partire titolare, realizzando 3 gol e 1 assist. Per il centrocampista ceco il contratto andrà in scadenza nel 2025 e il valore di mercato si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro.