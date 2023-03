Ma Odriozola manca alla Fiorentina? La crescita di Dodò e il confronto numerico

Nel corso dell'estate una delle perdite più importanti è stata quella di Alvaro Odriozola. L'ex Bayern è tornato alla casa blanca di Madrid, per un senso di appartenenza ad una realtà, quella del Real che si è rivelata più grande di lui, e che lo ha portato lontano da Firenze. Una città della quale il basco si era innamorato, e non lo nascondeva. Vi ricorderete le sue foto in giro per il centro storico. E la città ricambiava e apprezzava quello che sembrava più un artista che un giocatore. Ma che in campo macinava kilometri sulla fascia. Poi è arrivato Dodò per sostituirlo. Per una cifra che in totale potrebbe aggirarsi sui 18 milioni. Con un'attesa grandissima. L'ex giocatore dello Shakhtar però ha avuto delle difficoltà iniziali. Dovuta alla sua condizione fisica latitante, e all'adattamento al nostro campionato. E nel frattempo i rimpianti sullo spagnolo non sono mancati, con continui paragoni. Ora che invece Dodò sta esplodendo il nome di Odriozola è caduto nel dimenticatoio. Ma la domanda che qualcuno ancora si pone è, la Fiorentina ci ha guadagnato oppure no? Proveremo a rispondere con dei dati, che mostrano differenze e similitudini tra i 2, dettate dallo stile di gioco di Italiano.