Ma come sta De Gea? Dal no di Ten Hag e delle big alla voglia di tornare

Uno stipendio di lusso, ma tanta voglia di tornare

De Gea usciva da un contratto che gli garantiva 22 milioni a stagione, e le sue richieste ovviamente sono cambiate. Secondo alcune indiscrezioni lo spagnolo chiederebbe 2,5 milioni di euro per una nuova squadra (QUI LA NEWS). In questo anno le richieste per lui non sono mancate, dal Real che lo cercava dopo l'infortunio di Courtois, all'Arabia, fino al Newcastle. Ma alla fine nessuna di queste squadre gli ha affidato la porta, e non di certo per ragioni solo economiche, vista la potenza finanziaria dei club sopra citati. Fisicamente De Gea sembra star bene, almeno dai video che possiamo vedere sui social in cui si allena. Il portierone si sta allenando a Llescas, paesino vicino a Toledo dove è cresciuto da bambino. Non ha mai avuto gravi problemi fisici carriera, insomma sarebbe pronto all'uso per Palladino, dopo un naturale rodaggio post stop. Qualcuno ipotizza che la sua incertezza storica con i piedi gli abbia precluso qualche occasione. Lo stesso Luis Enrique lo escluse dalla Spagna, preferendogli Unai Simon proprio per questo; ma per un portiere dal simile talento tra i pali probabilmente a Firenze si potrebbe anche chiudere un occhio sulle sue lacune, rilanciando un grandissimo del ruolo.