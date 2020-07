Lutto Magnini, Sandrelli ricorda a VN: “Il Leone dello Scudetto. E quell’UFO che presagì la vittoria…”

La notizia è arrivata poco fa, scuotendo il mondo della Fiorentina che perde un protagonista storico: Ardico Magnini si è spento a 91 anni (l’annuncio della società gigliata). La redazione di Violanews.com ha contattato il giornalista Massimo Sandrelli per chiedergli di condividere un ricordo del mitico terzino che sollevò lo scudetto nel ’56.

“Ardico Magnini è stato il più fiorentino degli scudettati del 1956. Lui volle venire a Firenze imponendo alla sua squadra, la Pistoiese, questa scelta. Fu una delle colonne di quella cavalcata. C’è un episodio curioso che riguarda l’inizio di quella stagione, uno dei primi allenamenti: apparve nel cielo un UFO, e fu tutto sospeso. Ardico amava ricordare questo avvistamento, gli sembrava un uovo; fu un presagio, un elemento che fece capire che quella stagione sarebbe stata magnifica per la Fiorentina e per quei grandi campioni che vinsero il titolo. Un personaggio di eccezionale umanità, di grande fisico e di fantastico temperamento: il Leone dello Scudetto. Lui come altri, ma in particolare il suo temperamento, la sua grinta impersonificavano questa immagine.

Speriamo non abbia visto l’ultima partita della sua Fiorentina… Sono sicuro che si porterà con sé in cielo la sua maglia viola, per la quale ha dato gran parte della sua carriera sportiva e del suo entusiasmo”.