Neanche gli ufo fermarono Fiorentina-Pistoiese il 27 ottobre 1954

Tra i motivi di sospensione di una partita un record particolare spetta all'amichevole Fiorentina-Pistoiese 6-2 del 27 ottobre 1954. Non c’entrò la neve, né la pioggia, né il vento. Qui scesero in campo agenti paranormali: gli ufo. Verso le 15:10 nel cielo di Firenze, infatti, si videro distintamente volare almeno 2 o 3 oggetti non identificati. Il pubblico sgranò gli occhi, i giocatori pure e l’arbitro, ossia il preparatore atletico viola Arturo Maffei (noto soprattutto per i record ottenuti nel salto in lungo), dovette forzatamente sospendere momentaneamente la gara per qualche minuto, esattamente poco prima della fine del primo tempo. Per completare la cronaca, ricordiamo che le squadre andarono al riposo sul punteggio di 2-2. Nel secondo tempo, dopo la sospensione dovuta a quell'incredibile visione, i viola realizzarono 4 reti, dimostrando, in previsione per la gara contro l'Udinese, una condizione decisamente buona (tant'é che l'undici di Bernardini annientò anche i bianconeri per 3-1, portandosi al secondo posto in classifica). Chiudendo con un pizzico di ironia, potremmo dire che, quel 27 ottobre 1954, i veri "marziani" avevano la maglia viola e correvano sul prato del Comunale di Campo di Marte...