Luka, Aleksa, abbiate pazienza ma… di cosa vi lamentate esattamente?

A nessuno piace essere una seconda linea . Che tu sia un ragazzo rampante oppure una (ex) stella del firmamento europeo, ogni calciatore sulla faccia della terra vorrebbe giocare titolare sempre e comunque. C'è chi viene catechizzato e mentalizzato dal proprio allenatore e diventa la classica arma a gara in corso (Elmas nel Napoli è l'esempio più recente), oppure chi sta talmente tanto in panca che ci potrebbe pagare l'IMU - secondi e terzi portieri, per esempio, ma anche giocatori come Alessandro Bianco, senza voler uscire dal recinto viola. Eppure, Luka Jovic e Aleksa Terzic hanno per qualche ragione scelto , sì, scelto, perché anche condividere un'immagine senza leggerne la didascalia è una scelta, di lamentarsi pubblicamente della loro condizione di riserve . Si tratta di un errore a prescindere, anche se a farlo fossero stati Ronaldo e Roberto Carlos. Ma nel caso dei due serbi, ci viene difficile capire di cosa si lamentino.

I dati parlano

Non vogliamo essere fraintesi, non stiamo dicendo che Jovic e Terzic sono scarsi e quindi meritano la panchina; intendiamo invece che chi gioca al posto loro lo fa con pieno merito. Prendiamo Cabral, come prima cosa: il brasiliano ha vissuto un paio di mesi di onnipotenza calcistica tra febbraio e aprile, ma anche prima, quando i numeri non erano ancora schiaccianti a suo favore si faceva preferire per l'atteggiamento più positivo. Ricordate il ditino del numero 7 all'indirizzo dei tifosi dopo i gol al Basaksehir? Giusto per fare un esempio. Attualmente invece: 16 gol e 2 assist per Cabral, 11 e 5 per Jovic che conta anche una presenza in più in tutte le competizioni. E non si può neanche dire che il 7 abbia avuto tanto meno tempo a disposizione del 9: 2158' a 2236' in campo in stagione. Cabral è un anno più giovane e prevale comunque nel confronto assoluto: 94 gol e 23 assist in 214 partite per l'ex Basilea, 71 gol e 26 assist in 259 gettoni per il serbo. Anche la media-gol pende a favore di Cabral: uno ogni 151 contro uno ogni 177. E con il gol al Basilea nella semifinale d'andata di Conference League, Arthur ha staccato Luka nella classifica cannonieri dell'edizione attuale, 7 a 6. E va bene, Jovic è più tecnico, ma alla fine della fiera l'attaccante deve fare gol, e Cabral, non ci sono storie, in questo si è dimostrato e si sta dimostrando superiore.