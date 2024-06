Lucca o Retegui? Il corazziere contro il cecchino, numeri a confronto

Retegui o Lucca? Lucca o Retegui? Sembra essere questo il mantra che si recita con maggiore costanza all'interno della stanza dei bottoni del Viola Park. L'unica certezza è che la Fiorentina è alla ricerca di un grande centravanti, ancora da capire, invece, chi sarà investito di questo importante ruolo per una Fiorentina che vuole alzare l'asticella anche nella prossima stagione. In questo momento, tralasciando quella che sembra più essere una suggestione come Mauro Icardi, da una parte c'è il vice centravanti della nazionale, dall'altra il corazziere dell'Udinese. Per Retegui il Genoa spara altissimo sulla valutazione, l'attaccante dei friulani, invece, ha un costo del cartellino decisamente più contenuto (circa la metà). Ma che stagione hanno disputato i due? Proviamo a rispondere coi numeri.

Dati a confronto

Partiamo da ciò che, da sempre, caratterizza un centravanti: i gol. Nove reti (sette in A, due in Coppa Italia) in 31 presenze totali col Genoa per Retegui, nove (otto in A, una in Coppa Italia) anche per Lucca, che però ha giocato otto partite in più in bianconero. L'ex Boca può però contare anche su 2 segnature con la maglia della Nazionale, che Lucca non ha mai ancora indossato in partite ufficiali. Le prime differenze si trovano su quanto abbiano calciato in porta i due in Serie A quest'anno. Retegui ha una media di tiri a partita pari a 1,8 (0,8 nello specchio), Lucca di 1,4 (0,7 nello specchio). Diverso anche il dato sui gol attesi con il genoano che ha 'overperformato' segnando 7 reti a fronte 5,84 xG e con Lucca che, invece, ha una media quasi aritmetica con otto gol e 7,84 xG.