LIVE alle 16.50 su Twitch il dopo gara di Spezia-Fiorentina

La diretta domenicale su Twitch per commentare insieme a voi Spezia-Fiorentina questo pomeriggio allo stadio Picco alle 15.

Oggi verso le 16.50 appena finita la partita fra Spezia e Fiorentina saremo online su Twitch per una diretta per analizzare la prova dei viola e ascoltare le parole di Italiano e degli altri protagonisti in diretta.