Lettori VN: giusto dare ancora fiducia a Nzola

Ieri mattina abbiamo pubblicato un sondaggio per capire se i nostri lettori vorrebbero concedere ancora fiducia a Mbala Nzola dopo un inizio di stagione deludente. Con 1153 risposte possiamo considerare attendibile quanto risulta alla fine: per il 56,37% dei votanti è giusto concedere ancora fiducia al centravanti ex Spezia, di contro il 43,63 vorrebbe cambiare.qui sotto il tabellone finale con i risultati che vi abbiamo illustrato.