L’emozione di Pradè: “Chi c’era capisce la sofferenza per Barone. La sua eredità è qui”

La perdita di Joe Barone è stata una botta durissima per tutta la Fiorentina, soprattutto per chi ci ha lavorato assieme, come Daniele Pradè . Il dirigente viola ha parlato durante la messa in suffragio, a quasi un anno dalla morte di Barone. Pradè era visibilmente emozionato, queste le sue parole, rivolte alla famiglia Barone:

"Non si metabolizza mai una cosa simile, però posso dire una cosa. Forse può togliere un po' di dolore questo. Quello che ha lasciato Joe lo vediamo tutti i giorni, sempre. Non è semplice venire qui tutti i giorni, e vedere i posti dove lui ha lavorato, ma questo rimane. Io di più non so cosa dire... non è facile per me stare qui. Però mi sembrava giusto che tutto questo abbraccio, di tutta la gente che lavora qui, dei giocatori. Il gesto di Mandragora è stato bellissimo, io ed Alessandro (Ferrari n.d.r) ci sentiamo spesso su queste cose. Sappiamo quale è il vostro dolore, lo capiamo benissimo. Forse non è stato nemmeno ancora compreso, da tutti. Chi ha passato questa sofferenza lo sa, vi voglio bene"