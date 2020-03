Qui sotto ecco il primo racconto de “Le vostre prime volte”, realizzato dai lettori di Violanews. Abbiamo deciso di dare spazio al ricordo della prima partita della Fiorentina che ognuno di noi ha seguito. Per partecipare basta inviare all’indirizzo mail redazione@violanews.com il racconto della vostra prima partita della Viola, il più dettagliato possibile. Ma parallelamente porteremo avanti anche la rubrica “Le nostre prime volte” con i racconti dei nostri redattori: LEGGI QUI IL PRIMO

Ricordo perfettamente il lontano 1975, quando la Fiorentina dei giovani Antognoni, Roggi e Galdiolo batte’ 4-1 la Juve, allora scesa a Firenze per cucirsi il tricolore sul petto col filo viola! Fu allora a 9 anni grazie al babbo e la mamma fiorentini sotto la Maratona, io che nacqui a Trento nel 1966 e qui vivo da sempre, divenni viola! (dopo aver pianto da piccolo quando ancora non capivo nulla con mia sorella per una sconfitta juventina!). ora li odio!, La Juve quello scudetto lo vinse ma la settimana successiva contro il LR Vicenza!

Lorenzo Tani