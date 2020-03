Riceviamo e pubblichiamo la prima volta di Daniele, che, nel dubbio, ha scelto di raccontarci tutte e tre le partite papabili! E voi? Avete voglia di tuffarvi nei ricordi insieme ai tifosi? Inviateci il vostro primo ricordo viola alla mail redazione@violanews.com!

Premetto che non sono di Firenze, ma neanche lontano (sto a Montevarchi), quindi per svariati motivi ancora non ho mai fatto alcun abbonamento in vita mia e ho 38 anni.

La prima prima partita che ricordo (purtroppo non benissimo, son passati gli anni e ero troppo piccolo per ricordare tutti i dettagli) vista dal vivo risale alla stagione 90-91… Un Fiorentina-Cagliari 4-1 insieme al mio babbo… ricordo bene solamente risultato, le “berrette” a spicchi bianco-viola… e l’urgente bisogno del bagno e il senso di smarrimento-sofferenza di conseguenza… avevo 8 anni, vorrete perdonarmi!

La prima partita che ricordo bene e con piacere,so veramente combattuto… La prima che mi viene in mente è Fiorentina-Juve 1-0, con la capocciata di Batistuta (che è la prima volta del nostro Stefano Niccoli), con la Fiorentina del Trap in testa alla classifica, con bandierine per la coreografia che ancora conservo, la prima vista dalla curva Fiesole, e direi che come esordio non fu male per niente…

Ma un’altra m’è rimasta nel cuore particolarmente per via dell’occasione particolare… La prima e l’unica vista insieme al mio ex principale di lavoro, dello stesso paese mio, ma milanista, spesso nell’allora fossa dei leoni…

Che altro aggiungere quando dico che la partita in questione fu quel Fiorentina-Milan 4-0 sotto la guida di Terim con l’attore principale che portava quel nome a caso portoghese? Ancora il tipo in questione, se glielo ricordo, si mette a piangere..

Non ne ho viste tantissime di partite dal vivo,ma direi diverse son buone!

Daniele