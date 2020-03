Era quello che speravamo: la nostra idea sta avendo un bel seguito, e ci piace molto leggere le vostre esperienze ed i vostri ricordi. Quasi ogni giorno vi terremo compagnia con un racconto, nostro o vostro che sia, ma non è finita qui, perché abbiamo in cantiere altre idee.

Potrete prendere la parola (la penna, in questo caso) anche voi: basterà inviare una mail all’indirizzo redazione@violanews.com.

Adesso, intanto, è la (prima) volta di Paolo: Fiorentina-Roma 2-0, stagione 1978/79.

Io provengo da una dinastia di “malati” viola, già il fratello maggiore di mio babbo seguiva la Fiorentina ai tempi del Bellini, gli zii sono stati anche all’interno degli “organigrammi” del Viola Club Careggi. Da bambino, ai tempi dell’elementari, giocavo a pallone come tutti ma non mi appassionava per niente vedere le partite. Alla fine della 5° elementare, costretto a stare in casa in seguito ad un incidente, mi appassionai cominciando a seguire i Mondiali 1978. La stagione successiva, 1978-79, chiesi a mio babbo di portarmi a vedere qualche partita. Era inizio inverno 1978 mio babbo ( a quei tempi prestava servizio allo stadio, poi ha continuato a frequentare gli spalti fino a 2 anni fa, ma a 91 ha deciso che era il caso di vedere la partita da casa), mi porto in maratona a vedere Fiorentina – Roma 2-0. Non conoscevo bene neanche le regole, pensate credevo che i punti in classifica fossero regolati anche dal numero dei goals. Nel secondo tempo quel colpo di testa di Galdiolo che segue la palla in porta e si arrampica sulla rete è stato il colpo di fulmine. Dall’anno successivo abbonamento fino ad oggi, anzi negli ultimi anni sono arrivato pure al “delirio” faccio un abbonamento ridotto donne per quando mia figlia è con me.

Un abbraccio a tutti e sempre Forza Viola, Paolo

