La prima volta che andai allo stadio fu il 5 gennaio 1964 a Modena per vedere Modena-Fiorentina. Io, bambino modenese, tifavo Fiorentina ovviamente unico in tutta la classe e forse la scuola intera, visto che erano tutti per Juventus, Inter o Milan. Non mi chiedete perché, non lo so. Ricordo che faceva un gran freddo quel giorno con tanto di neve spalata a bordo campo. Mia madre mi impose di andarci con una borsa dell’acqua calda. Accettai anche quello pur di andare. Emozione enorme a vedere Hamrin dal vivo. Segnò Petris all’8^ del primo tempo e vincemmo 1-0.

Ma altrettanto emozionante la seconda partita, questa volta a Firenze il 17 ottobre 1965: Fiorentina-Milan. L’emozione della curva Fiesole. Hamrin che saltava in continuazione Schnellinger, ma non si riusciva a passare. Verso fine partita cominciava la rassegnazione allo 0-0. Ma io continuavo a gridare e quando all’86^ Morrone segnò il goal della vittoria fu un tripudio. Fui abbracciato e baciato da non so quanti per averci creduto fino in fondo.