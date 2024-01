LE STRAGELLE – Pairetto, gli striscioni della Fiesole e i meriti di Cioffi

5 a uno striscione della Fiesole contro Nardella. Intendiamoci, i tifosi hanno ragione da vendere sulla necessità di continuare a giocare a Firenze e chi ha pensato di portare i "gazebo-copertura" in curva, merita solo applausi per l'originalità dell'idea. Condanniamo solo la scritta “Non sarà un napoletano a mandarci via dalla nostra città”. Va bene contestare il sindaco, ma le sue origini non c'entrano nulla.

7 agli striscioni della Fiesole sulla scelta di giocare la Supercoppa in Arabia. “Non è calcio, è un prendi i soldi e scappa” ha detto giustamente ieri Sarri. La nuova formula potrà anche essere accattivante ma giocare le partite a Ryad è penalizzante per i tifosi.

7 al fiorentino Cioffi. La sua Udinese gioca una buona partita. Poi rischia anche di perdere sul palo di Bonaventura ma non lo avrebbe meritato. Se si esprimerà sempre su questi livelli, la salvezza non sarà un problema.

8 all'attacco viola. Per una volta segnano sia Beltran che Nzola. L'argentino procura anche il rigore trasformato con freddezza dall'angolano che rintuzza così le voci di mercato. Peccato solo che nella serata in cui si sbloccano entrambi, la Fiorentina non vinca.

