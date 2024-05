LE STRAGELLE – Il flop di Palladino, la cooperativa del gol e quel labiale…

6 a Zufferli. Direttore di gara semi-esordiente in serie A, si è fatto notare poco e si tratta sicuramente di un merito. La partita non è stata particolarmente complicata ma è molto giovane (34 anni per un direttore di gara sono pochi) e potrebbe fare una bella carriera.

7 all'abbraccio Dodo-Arthur. Il sorriso dei brasiliani è di per sè contagioso, quello che avevano stampato loro due sul volto quando il match winner della sfida con il Monza è tornato in panchina, faceva sprizzare gioia da tutti i pori. Sono tra i giocatori di maggior classe ed esperienza internazionale: ad Atene saranno fondamentali.

8 alla cooperativa del gol viola. Con Arthur sono addirittura 18 i giocatori di Italiano ad essere andati a segno almeno una volta in questa stagione. Un primato a livello europeo che testimonia come il gioco di del tecnico vada a premiare tutti, non solo gli attaccanti.

S. V. Alla bambina che nel pre-partita si lascia andare a un labiale inequivocabile (Juve m...) catturato dalle telecamere. L'episodio strappa un sorriso a tutti i fiorentini. Se preso con ironia meriterebbe 10.

