LE STRA-GELLE: Sottil eurogol, Fiesole che cori. Salernitana, ma che stilista hai!

2 all'intervento di Pirola su Arthur. Magari la Salernitana avrebbe perso lo stesso vista la differenza abissale tra le due squadre, ma di sicuro l'entrata in ritardo sul brasliano che ha originato il rigore poi trasformato di Beltran è stato l'errore tecnico più clamoroso del pomeriggio. Meglio per i viola, che una volta sbloccata la partita, non hanno avuto più nessun problema.

4 a Pippo Inzaghi. Non tanto per la prova (inguardabile) della Salernitana, quanto per gli errori di formazione. Soprattutto in attacco, dove escludere Dia appare inconcepibile. E poi è quasi irriconoscibile: chi se lo ricorda tarantolato in campo. vederlo quasi inerme – e imbiancato - in panchina se lo spiega difficilmente.