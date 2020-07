PAGELLE VN – Cutrone salva una Fiorentina raccapricciante. Malissimo Sottil, Iachini si salva da una brutta figura

CUTRONE 6,5 Non demorde sul pasticcio tra Silvestri e Rrahmani ma non ne approfitta, poco dopo la mette bene in mezzo per nessuno. Poi si mangia un gol di testa a porta vuota sul (raro) cioccolatino di Lirola e nel finale salva la Firoentina con una zampata da centravanti di razza. Meno male, perché le cose si stavano complicando…

SOTTIL 4 Spreca malamente la chance che Iachini gli concede. Impresentabile a questi livelli, non ne azzecca una. E anche l’atteggiamento non è positivo: non ha il fuoco dentro che dovrebbe avere un giovane in cerca di conferme in Serie A.