Le pagelle del giorno dopo: tra Italiano, Ikone, Ribery e Canino

La nostra consueta rubrica con la firma di Luca Calamai. Queste le valutazioni nel day after di Bologna-Fiorentina 2-3

9 a Gonzalez . Sapevamo che era forte e ora deve dare una marcia in più alla Fiorentina. E spero di poter usare presto le stesse parole con Castrovilli.

9 alla classifica. Sarri e Mou sono alle spalle. Chi l’avrebbe detto in estate. Resto convinto che per Sarri sarebbe stato meglio allenare la Fiorentina. Nella Lazio non lo capiscono