Le pagelle del giorno dopo: stecca ad Agnelli e Pirlo. Vlahovic ancora al top

I giudizi di Luca Calamai su Verona-Fiorentina e sul tema caldo della Superlega e alcuni suoi protagonisti

10 a Vlahovic che ancora una volta dimostra di avere non solo potenza, talento e fiuto del gol ma anche palle. I rigori sono facili da segnare solo quando vedi il pallone in rete

0 ad Andrea Agnelli. L’Avvocato era l’Avvocato. Un simile autogol non lo avrebbe mai commesso. Non basta chiamarsi Agnelli per avere stile e idee.