Serie A: – Le opportunità della giornata per i viola

La lotta salvezza per restare in Serie A vede oggi uno scontro diretto e altri impegni abbastanza complicati.

La Fiorentina vince in trasferta a Verona e si porta a 33 punti tirando un piccolo sospiro di sollievo. Ma vediamo cosa prevede questa giornata di campionato per le squadre il lotta per la retrocessione, tutto per la serata di oggi visto che i due match di domani trattano solo la parte alta della classifica. Partiamo dal Cagliari (25) che gioca a Udine con i friulani (36) orfani del gioiello De Paul. La squadra di Semplici gioca il tutto per tutto ma l'Udinese non può permettersi passi falsi anche se la sua classifica abbastanza tranquilla. Saliamo di quota e troviamo il Torino (30) che va in trasferta contro un Bologna (37) sempre battagliero. Impegno non semplice anche se i granata hanno una gara da recuperare contro la Lazio. Il Benevento (30) gioca in trasferta contro il Genoa (32) in una gara che potrebbe esser considerata una spareggio salvezza: se a vincere sarà il Genoa, la squadra di Inzaghi verrebbe risucchiata in basso. Infine scontro proibitivo per lo Spezia (32) che ospita l'Inter di Conte che vuole tornare alla vittoria dopo il pareggio di Napoli. In definitiva la vittoria contro il Verona ha momentaneamente riportato la Fiorentina in una posizione meno delicata, ma attenzione domenica arriva la Juventus e non sarà facile replicare la vittoria dell'andata