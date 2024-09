Voglia di repulisti: i tifosi mandano “in tribuna” la vecchia guardia

Rivoluzione era stata invocata, dopo la finale di Atene, e rivoluzione è stata. La Fiorentina in estate ha cambiato ben 11 giocatori, portando una grande ventata di novità. Un mercato scoppiettante che i tifosi sperano di vedere valorizzato sul campo. Con quali uomini? Ve l'abbiamo chiesto nei giorni scorsi con una serie di sondaggi in cui vi chiedevamo di sostituirvi a Palladino e scegliere i vostri preferiti, ruolo per ruolo. La formazione che è venuta fuori non è poi così sorprendente, ma c'è un aspetto che merita una sottolineatura.

I quattro senatori "bocciati" dai tifosi

Ci sono alcuni giocatori che in questi anni hanno recitato un ruolo importante nella Fiorentina, che la maggior parte dei tifosi ha messo all'angolo. Clamoroso il caso di Terracciano, sopravanzato nelle preferenze non solo da De Gea ma pure dal giovane Martinelli. Escluso anche dalle seconde scelte pure Mandragora a centrocampo (dietro nelle preferenze ad Adli, Bove, Cataldi e Richardson) e Kouamè, bocciato sia come trequartista che come alternativa a Kean (appena meglio Beltran). E Biraghi? Il capitano è stato "ripescato" nella formazione B, pur essendo arrivato settimo tra le opzioni dei tre difensori e terzo come esterno sinistro, solo perchè Kayode pur avendo ottenuto più voti come braccetto, è stato inserito nella squadra "riserve" come quinto di destra.