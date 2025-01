VN – Tutto fatto per il prestito di Biraghi all’Inter. Ma dipende… da Zalewski

È ancora avvolto dal mistero il futuro di Cristiano Biraghi, ormai ex capitano della Fiorentina che vive da separato in casa al Viola Park. Vi abbiamo raccontato della call avvenuta questa notte in cui Inter e Fiorentina hanno sostanzialmente trovato la quadra per il suo trasferimento ma ancora non tutto è deciso.

Perché? Perché il piano A dell'Inter per rinforzare la fascia è Nicola Zalewski, anche lui fuori dal progetto tecnico della Roma. L'Inter preferisce Zalewski per la sua duttilità, essendo in grado di giocare su entrambe le fasce a differenza di Biraghi. Tuttavia, i nerazzurri intendono fare quest'operazione soltanto in prestito secco. Dunque, tutto dipenderà dal fatto che Zalewski e la Roma trovino un accordo pe run eventuale rinnovo. Se così non dovesse essere (con Zalewski che resterebbe da separato in casa fino alla scadenza), allora Marotta andrebbe dritto su Biraghi, che tornerebbe di corse nella squadra di cui è da sempre tifoso. Domani sarà la giornata decisiva per capire le intenzioni dei capitolini, poi l'Inter deciderà il da farsi