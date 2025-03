VN – Sosta al termine, riparte anche la Primavera: oggi amichevole col Grosseto

Così come il campionato dei grandi, anche quello della categoria Primavera è andato in pausa con gli impegni delle Nazionali nella sosta di marzo. Un periodo che adesso è agli sgoccioli, e dunque è tempo per i ragazzi della Fiorentina allenati da Daniele Galloppa di scaldare i motori e prepararsi alla prossima sfida di campionato contro il Cesena, lunedì 31.

L'amichevole

Al Viola Park, in mattinata, è arrivato il Grosseto: società amica della Fiorentina, contro la quale ormai da anni si disputa una gara di precampionato in trasferta. La Fiorentina ha deciso di restituire l'ospitalità e far giocare alla Primavera una nuova amichevole: sarà l'occasione per fare le prove in vista del campionato, che vede i gigliati in difficoltà dato che dopo 8 vittorie di fila sono arrivati 4 ko consecutivi.