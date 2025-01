VN – Non solo dal Frosinone al Lecco: Sene cambia anche procuratore

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del passaggio di Fallou Sene dal Frosinone al Lecco in Serie C. (COMUNICATO)L'attaccante, in prestito dalla Fiorentina, continua la sua esperienza lontana da Firenze. Intanto, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giovane calciatore avrebbe cambiato procuratore. Dalla scuderia di Vigorelli, di cui fa parte anche Kayode, è passato sotto la gestione di Pastorello, che a Firenze segue Pietro Terracciano.