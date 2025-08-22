VN – Mandragora, la situazione: ecco l’ultima offerta viola e le squadre interessate

In attesa di un recupero fisico al 100%, Rolando Mandragora è in fase di riflessione riguardo al proprio futuro. Il contratto del centrocampista campano con la Fiorentina andrà in scadenza nel 2026, anche se c'è un'opzione di rinnovo automatico a favore della Fiorentina. Proprio il club di Rocco Commisso è arrivata ad offrirgli 2 milioni all'anno (bonus compresi) fino al 2029, quindi con un prolungamento di tre stagioni rispetto all'attuale accordo.

Il fatto è che Mandragora vorrebbe, invece, a stagione altri 500.000 Euro ed ecco perché sta valutando le proposte arrivate al suo entourage da altre squadre. Tra queste sicuramente in prima fila c'è l'interesse del Bologna, con i rossoblù che gli garantirebbero sì un'alta considerazione tecnica considerando la presenza sulla panchina emiliana di Vincenzo Italiano ma pure gli stessi soldi proposti dalla Fiorentina. Oltre ai felsinei ci sono, poi, due società estere sull'ex Juventus.