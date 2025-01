VN – Il Como torna a bussare alla Fiorentina, stavolta per Kayode

Il Como è una delle squadre più attive in questo mercato di gennaio. Già tanti acquisti perfezionati (Butez, Diao, Caqueret) e già oltre 30 milioni spesi. Ma non è finita qui. Il club lariano cerca altri rinforzi e guarda - di nuovo - in casa della Fiorentina. Nei giorni scorsi vi abbiamo riferito dell'interesse per Parisi, su cui però la Fiorentina e Palladino al momento fanno muro. E qualche voce c'è stata anche su Kouamè. L'ultimo aggiornamento che registriamo riguarda Michael Kayode a cui gli estimatori non mancano, sia in Italia che all'estero. E secondo quanto raccolto da Violanews.com, adesso va aggiunto anche il Como.