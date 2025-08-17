Mentre la dirigenza della Fiorentina continua a cercare nuovi innesti per la rosa di Stefano Pioli, sullo sfondo rimangono da gestire i vari rinnovi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Fiorentina-Kean, si lavora per il rinnovo: nei prossimi giorni nuovo summit
calciomercato
VN – Fiorentina-Kean, si lavora per il rinnovo: nei prossimi giorni nuovo summit
Qualcosa si smuove per il rinnovo di Moise Kean
La situazione di Dodò e Mandragora rimane invariata da tempo, mentre Pradè è in continuo contatto con gli agenti di Moise Kean per arrivare a una soluzione.
Infatti, dopo i contatti nel mese di luglio, nei prossimi giorni la Fiorentina incontrerà l'entourage del giocatore per arrivare a una soluzione. Tanti temi in ballo: dalla clausola rescissoria, allo stipendio che probabilmente aumenterà in modo importante fino alla durata del contratto del giocatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA