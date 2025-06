VN – Fissate le visite mediche di Fazzini con la Fiorentina: il programma

Jacopo Fazzini è sempre più vicino a diventare un calciatore della Fiorentina. La trattativa per portarlo a Firenze è ormai chiusa da alcuni giorni: 10 milioni di euro per strapparlo all'Empoli, sarà lui il primo centrocampista della nuova Fiorentina di Stefano Pioli.

La firma sul contratto arriverà domani, mercoledì 25 giugno come raccolto dalla nostra redazione. Prima le visite mediche a Roma, come Dzeko, poi a Firenze per l'ufficialità, infine le vacanze dopo la fine dell'avventura dell'Italia Under 21 agli Europei di categoria in Slovacchia. Fazzini è vicinissimo a vestire la maglia viola, quella per cui faceva il tifo da bambino.